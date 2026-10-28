बुलंदशहर में आकाश आनंद की जनसभा: मायावती ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी क्यों सौंपी?

मायावती ने आकाश आनंद की परिपक्वता और पार्टी को परिवार से ऊपर रखने की प्रशंसा की है। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की राजनीति से संन्यास लेने के बाद मायावती ने आकाश पर फिर से भरोसा जताया। युवा चेहरे के जरिए संगठन को मजबूत करने और युवा वोटर्स को जोड़ने की रणनीति के तहत उन्हें चुनाव प्रचार की कमान सौंपी गई। मायावती ने स्पष्ट कहा कि आकाश अब पूरी मेहनत से पार्टी हित में काम कर रहे हैं।