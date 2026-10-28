UP MLC Result: ‘जुलूस न निकालें’, चुनाव में जीत के बाद अखिलेश की विजयी उम्मीदवारों से खास अपील; भाजपा को लेकर कही यह बड़ी बात

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा कि, "आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई। PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक में A का मतलब अब तो अग्रवाल और अग्रवंशी भी है। उन्होंने कहा कि डॉ आकाश अग्रवाल के साथ भाजपाइयों ने जिस तरह से आंखों में आंसू लाने और कपड़े फाड़ने का दुर्व्यवहार किया है उससे पूरा अग्रहरि समाज बेहद आहत और अपमानित महसूस कर रहा है। आज अग्रहरि समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हमारा नारा भी यही है कि जो पीड़ित है वह पीडीए है।"