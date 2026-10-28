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‘BJP की चार सौ बीसी, 403 सीटों पर नहीं चलेगी’, MLC चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले- भाजपा वोट से नहीं, खोट से जीतती है

Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश MLC चुनाव की मतगणना को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर गड़बड़ी और साजिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने संजयन त्रिपाठी का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा वोट से नहीं, खोट से जीतती है। अखिलेश ने शिक्षकों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में शिक्षक भाजपा को हराकर अपना ‘गुरु संकल्प’ पूरा करेंगे।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 28 Oct 2026, 10:56 AM IST

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव फोटो सोर्स @samajwadiparty Facebook

UP MLC Election Result 2026: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि संजयन त्रिपाठी को हराने के लिए मतगणना में गड़बड़ी की गई। अखिलेश ने भाजपा के साथ उसके सहयोगियों और अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सबके सामने आ गई है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चार सौ बीसी 403 सीटों पर नहीं चलेगी।

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28 Oct 2026, 10:56 AM IST

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