‘BJP की चार सौ बीसी, 403 सीटों पर नहीं चलेगी’, MLC चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बोले- भाजपा वोट से नहीं, खोट से जीतती है

UP MLC Election Result 2026: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि संजयन त्रिपाठी को हराने के लिए मतगणना में गड़बड़ी की गई। अखिलेश ने भाजपा के साथ उसके सहयोगियों और अधिकारियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संजयन त्रिपाठी को हराने की साजिश सबके सामने आ गई है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की चार सौ बीसी 403 सीटों पर नहीं चलेगी।