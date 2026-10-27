यूपी एमएलसी चुनाव परिणाम: बीजेपी ने दो सीटें जीती, मेरठ में अखिलेश के प्रत्याशी ने हार मानी

UP MLC Election Results 2026: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे विधान परिषद (एमएलसी) की 11 सीटों (5 स्नातक और 6 शिक्षक खंड) पर मतगणना जारी है। सात जिलों में कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती चल रही है। अब तक के रुझानों और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पकड़ मजबूत दिख रही है। मेरठ की शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने परचम लहरा दिया है। इसके अलावा भाजपा 3 अन्य सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) भी कड़ी टक्कर देते हुए 3 सीटों पर आगे चल रही है। मेरठ में सपा प्रत्याशी प्रवेंद्र सिंह भाटी ने हार मान ली है।