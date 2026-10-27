UP MLC Election 2026 : एमएलसी चुनाव के नतीजों का लंबा इंतजार! 48 घंटे तक चल सकती है गिनती

MLC Vote Counting: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीटों की मतगणना मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शुरू हो गई। पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो रही मतगणना पर राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और समर्थकों की निगाहें टिकी हैं। मतों की गिनती में लंबा समय लगने की संभावना के बीच नतीजों को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर अपर्णा कुमार ने मतगणना के संबंध में जानकारी दी है। वहीं, आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटना से जुड़े मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।