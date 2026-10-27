MLC Election: ‘सपा चुनाव हार रही, इसलिए बना रही माहौल’, वाराणसी स्नातक से बीजेपी प्रत्यासी का आरोप

MLC Election UP: उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी चुनाव के बाद अब नतीजे की बारी है। वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन सीट के लिए पहाड़िया मंडी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आठ जिलों के मतदाता अब 34 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। इस दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी हो चुका है। रविवार और सोमवार की रात मंडी में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने देर रात हंगामा किया और आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे कुछ देर तक बंद किए गए और बार-बार लाइट काटी जा रही थी। सपा का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सपा कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वहीं, बीजेपी के स्नातक पद के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है।