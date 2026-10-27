MLC Election: 34 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला, वाराणसी में शुरू हुई मतगणना, आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी

मतदान के बाद इन आठ जिलों के बैलट बॉक्स पहाड़िया मंडी में स्ट्रांग रूम में रखे गए थे। मंगलवार को सुबह 8 बजे चुनाव अधिकारियों की देखरेख में इन बैलट बॉक्स को निकाला गया, जिसके बाद बैलेट पेपर की मतगणना शुरू हो गई? यह पूरी मतगणना निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। मतगणना स्थल पर सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति दी जा रही है जिनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पास की व्यवस्था कराई गई है। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान भी मतगणना स्थल लगाए पर किए गए हैं। डीसीपी वरुणा राजेश पांडे ने बताया कि मत पेटियों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। उन्होंने बताया कि इसमें पीएसी के 27 जवानों को 24 घंटे सुरक्षा में तैनात किया गया था। किसी भी प्रकार से गड़बड़ी करने की कोशिश करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।