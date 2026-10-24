Air Show: कड़ी धूप के बीच ‘शौर्य की उड़ान’ देखने पहुंचे लोग, ‘सारंग’ की चमक से पटा सोशल मीडिया, महिला पायलट्स की तारीफ

अंकिता ने बताया कि आज के समय में वायुसेना में महिलाओं का लगाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आज के समय में हर ब्रांच और हर फील्ड में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक देखने को मिल रही है और वे महिलाएं कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि एविएशन सेक्टर में हार्ड वर्किंग मायने रखता है और इसका महिला या पुरुष से कोई लेना-देना नहीं होता, जो कैपेबल होता है, वह इस सेक्टर में चुनकर आता है। आज के समय में महिलाओं को एयरफोर्स जॉइन करने के कई रास्ते हैं। वे एनडीए के थ्रू आ सकती हैं, इसके साथ ही अग्नि वीर स्कीम के माध्यम से भी महिलाएं एयरफोर्स जॉइन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इस एयर शो के प्रदर्शन से यह कोशिश की जा रही है कि युवाओं का झुकाव एविएशन सेक्टर की तरफ हो और लोग इससे प्रेरित हों।