काशी में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का नजारा, तीन दिवसीय एयर शो की शुरुआत, महिला पायलट्स भी दिखा रहीं वायुसेना का शौर्य

वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि इस भव्य एयर शो के लिए देश भर के 12 एयर बेस से उड़ान भरकर विमान काशी पहुंच रहे हैं, इनमें दो नागरिक एयरपोर्ट भी शामिल हैं। चेन्नई के पास स्थित एक नौसेना का ठिकाना आराकोनम से भी विमान ने उड़ान भरी। अधिकारी ने बताया कि इन एयर बेस में हिंडन एयर बेस, बरेली एयर बेस, ग्वालियर एयर बेस, आगरा एयर बेस, वाराणसी एयरपोर्ट, प्रयागराज का बमरौली एयर बेस, गाजीपुर की अंधुआ हवाई पट्टी, गोरखपुर एयर बेस और लखनऊ के बख्शी का तालाब एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट उड़ान भरकर वाराणसी पहुंच रहे हैं और 3 दिनों तक इन्हीं एयरपोर्ट से एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। बिहार के बिहटा एयरपोर्ट और वाराणसी के 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की हवाई पट्टी से भी विमान ने उड़ान भरी।