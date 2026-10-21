Air Show Varanasi: काशी-महादेव के नाम पर रखे 25 फार्मेशन में दिखेगा वायुसेना का दम, इन विमानों ने अभ्यास को दिया अंतिम रूप, जानें क्या है खास

वहीं, 'महादेव' फॉर्मेशन में हवा में ईंधन भरने वाला एक आईएल-78 विमान तीन मिराज-2000 एलसीए विमान के साथ उड़ान भर रहा था और प्रतीकात्मक रूप से उसमें ईंधन भरा जा रहा था। 'विश्वनाथ' फॉर्मेशन में तीन सुखोई 30 एमकेआई विमानों ने विक परफॉर्मेंस में उड़ान भरी। इसके बाद 'पशुपति' फॉर्मेशन में चार जगुआर विमान डायमंड फॉर्मेशन में दिखाई दिए। उनके बाद तीन राफेल विमान ने 'नीलकंठ' फार्मेशन किया। 'प्रचंड' फॉर्मेशन में सुखोई 30, एमकेआई, राफेल, जैगुआर, मिराज 2000, एलसीए और मिग 29 सहित 6 लड़ाकू विमान तीर के अगले भाग की तरह एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भरते दिखाई दिए। यह फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना की अटूट युद्ध क्षमता को समर्पित है, जिसका प्रदर्शन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। अग्रिम पंक्ति में यह लड़ाकू विमान वायुसेना की तत्परता, सटीक प्रहार क्षमता और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक वायु शक्ति के प्रयोग की क्षमता को दिखाते हुए नजर आ रहे थे।