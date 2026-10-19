काशी में सुखोई-राफेल की गर्जना, घरों से बाहर निकले लोग, शुरू हुआ एयर शो का रिहर्सल

Air show in Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सोमवार की सुबह आसमानी गर्जना से हुई। खिली धूप के बीच बादलों के गड़गड़ाहट जैसी आवाज आने के बाद लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो आसमान में भारतीय वायु सेवा का शौर्य उड़ता हुआ दिखाई दिया। राफेल, तेजस और सुखोई की आवाज से पूरा काशी गूंजने लगा। दरअसल, 22, 24 और 25 अक्टूबर को काशी में वायु सेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया जा रहा है और उसी के रिहर्सल को लेकर 19 अक्टूबर से विमानों ने रिहर्सल करना शुरू कर दिया है। वहीं, इस आयोजन को अंतिम रूपरेखा देने की तैयारी शुरू हो गई है।