ATS की निगरानी में काशी में होगा एयर शो, जनता देखेगी भारत का गौरव, 90 फाइटर जेट्स दिखाएंगे करतब

जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गंगा घाट के किनारे एयर शो की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। अभी घाटों की साफ सफाई के अलावा समतलीकरण और बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। आने वाले दिनों में सभी तैयारियां तय समय पर पूरी हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस एयर शो का सबसे अच्छा दृश्य डोमरी से दिखाई देगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रबंध उसी स्थान पर किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीजीपी मंगलवार को एक समीक्षा बैठक करेंगे। ट्राफिक, फायर, रेलवे, स्वास्थ्य, एनडीआरफ और एसडीआरएफ समेत सभी विभागों को तैयारी में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है।