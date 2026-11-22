उन्होंने बताया कि इस थाने में 24 घंटा चार टीमों की तैनाती की जाएगी और इसे केवल देव दीपावली के लिए ही नहीं, बल्कि आगे भी होने वाले आयोजनों के लिए क्रियाशील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पूरे आयोजन को संपन्न करने के लिए 25 आईपीएस 50 पीपीएस और करीब 4 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को ज्यादा न चलना पड़े इसका भी ख्याल रखा गया है और 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्थल बनाए गए है। वहीं, नदी में फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए हैं ताकि नाव के संचालन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि अनधिकृत रूप से ड्रोन उड़ने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके ड्रोन को जब्त कर लिया जाएगा।