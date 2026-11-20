सबसे बड़ी बात यह है कि काशी में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। प्रत्येक साल करीब 10 लाख पर्यटक काशी की इस छटा को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। इस बार जिला प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि 15 लाख से ज्यादा पर्यटक काशी में आएंगे। 2025 की देव दीपावली में दीपों की संख्या 25 लाख तक पहुंचाने का दावा किया गया था। इस बार 84 घाटों के साथ काशी के 96 कुंड और तालाबों पर भी दीप जलाए जाएंगे। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की थीम थी। दशाश्वमेध घाट पर अमर जवान ज्योति की अनुकृति के माध्यम से देश के वीर सैनिकों को सम्मान दिया गया था। वही चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मेपिंग, ग्रीन आतिशबाजी व अन्य प्रस्तुतियों ने आयोजन को नया स्वरूप दे दिया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे।