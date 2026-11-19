Varanasi News: वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के एक स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा कक्षा 7 में पढ़ती थी और उसकी उम्र 12 वर्ष है। पुलिस के मुताबिक, वह मूल रूप से बिहार के सिवान जिले की रहने वाली है। लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट इलाके में स्थित एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में छात्रा रहकर पढ़ाई करती थी। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में मृतक छात्रा के शव को कब्जे में ले लिया गया है। वहीं, उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। गुरुवार के दोपहर अचानक हुई इस घटना से हॉस्टल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है।