BHU Research: दस संस्थानों के बारह वैज्ञानिकों वाले एक अंतरराष्ट्रीय दल ने इतिहास में पहली बार रोहिंग्या समुदाय का पहला विस्तृत जीनोम अध्ययन पूरा किया है। दल में आनुवंशिकीविद् और भाषाविद् दोनों शामिल रहे। इस व्यापक शोध का निष्कर्ष यह है कि रोहिंग्या आनुवंशिक रूप से मुख्य रूप से पूर्वी दक्षिण एशिया से जुड़े हैं। यह परिणाम उनकी भाषाई पहचान से भी मेल खाता है। रोहिंग्या का म्यांमार के अराकान क्षेत्र में लंबे निवास के दौरान आसपास के तिब्बतो-बर्मी भाषी समुदायों से सीमित, पर स्पष्ट आनुवंशिक मिश्रण भी हुआ है। शोधकर्ताओं ने पड़ोसी बांग्लादेशी आबादी की तुलना में उनमें पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशियाई अंश अधिक पाए हैं। उनके डीएनए में कुछ ऐसे जीन भी सामने आए, जो स्थानीय परिस्थितियों के संभावित अनुकूलन के संकेत देते हैं।