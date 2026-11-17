Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मर्डर और सुसाइड किए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबतपुर स्थित एक होटल के कमरे में सोमवार की देर रात एक युवक और युवती के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि युवती मृतक युवक के बड़े भाई की साली थी। युवती का शव बाथरूम से बरामद हुआ है, जबकि युवक का शव पंखे से लटका मिला। युवती के गले पर धारदार हथियार से काटे जाने के निशान भी मिले हैं। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि पहले युवक ने युवती की हत्या की और फिर बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि, इस मामले में विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।