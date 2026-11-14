‘सवा लाख के साड़ी भीजे’ एक ऐसा पर्व जिसमें धन पर भारी पड़ती है आस्था, जानें काशी की महिलाओं की श्रद्धा

छठ व्रती सुमन और अर्चना जायसवाल ने बताया कि आमतौर पर महिलाएं अपने कपड़ों और गहनों को लेकर बहुत ही सजग होती हैं और उसे खराब होने का डर बना रहता है, लेकिन छठ व्रत और कोसी भरने के दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार करके गहने पहन कर और महंगी साड़ियां पहनकर इस व्रत को करती हैं। उन्होंने बताया कि आस्था इतनी प्रबल होती है, जो धन को किनारे करके दो-दो घंटे तक महिलाओं को नदी में खड़ा होने पर विवश कर देती है। उन्होंने बताया कि व्रत के दौरान यह ध्यान नहीं रहता है कि वह महंगी साड़ी कितने की है या जो गहने तन पर पहने हुए हैं, वह कितने के हैं। उसे समय ख्याल रहता है तो सिर्फ व्रत का और छठी मैया का। उन्होंने बताया कि आमतौर पर वह साड़ी उस दिन के बाद संभवतः पहनने लायक भी नहीं बचती, लेकिन उन महिलाओं को इसका ख्याल नहीं रहता कि साड़ी खराब हो रही है।