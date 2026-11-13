काशी की देव दीपावली: महंगे हुए होटल, नाव के लिए भी मारामारी

नाविक समाज के शंभू साहनी ने बताया कि काशी की देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध होती है। ऐसे में गंगा नदी में इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए वोट और नाव की डिमांड काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से ही एडवांस बुकिंग चल रही है। आलम यह है कि बड़ी नाव और क्रूज पूरी तरह बुक हो चुके हैं। अब छोटी नाव के लिए भी मारामारी चल रही है। हालांकि छोटे नाव के संचालकों के पास अभी भी बुकिंग के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब बुकिंग बंद कर दी गई है। शंभू के मुताबिक, जो छोटी नाव बुकिंग के लिए बची हुई है उसमें क्षमता के मुताबिक ही पर्यटक बैठाए जाएंगे। बड़े बजड़े पर 5 से 6 लाख, मीडियम बजड़े पर 3 लाख रुपए तक की बुकिंग की गई है।