मोदी की वाराणसी सीट पर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा की दावेदारी? पोस्ट के बाद दी सफाई, बताया अपना इरादा

पोस्ट को लेकर पत्रिका ने राजेश मिश्रा से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जरुरी नहीं है कि वह वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के लिए टिकट पार्टी देती है और वह चाहते हैं कि पार्टी पूर्वांचल की किसी भी सीट से उन्हें टिकट दे। उन्होंने कहा कि वह 2004 में कांग्रेस के टिकट पर वाराणसी से सांसद का चुनाव जीते थे। उनके मुताबिक, पोस्ट में 77 वाराणसी लोकसभा लिखने का तात्पर्य है कि वह वाराणसी से सांसद रह चुके हैं और यही वाराणसी उनकी पहचान रही है, इसीलिए उन्होंने तस्वीर में वाराणसी का जिक्र किया है।