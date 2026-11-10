‘भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो कृष्ण भी मुस्कुराएंगे’, एमपी सीएम ने काशी गोवर्धन पूजा की दी बधाई

वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वह गोवर्धन पूजा के उत्सव में शामिल होने के लिए नमो घाट पर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत यह पूजा बृहद रूप से मनाई जाती है, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा न्योता दिए जाने के बाद वह उत्तर प्रदेश आए हैं और धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के निवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि भगवान इंद्र से जुड़ी घटनाओं के बाद सामने आया कि प्रकृति को संजोने के महत्व का एक बेहतरीन उदाहरण भगवान कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही है थे जिन्होंने इंद्र के अहंकार को तोड़ दिया था।