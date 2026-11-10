‘बच्चों की परीक्षा लेकिन छठ भी जरुरी’, महाराष्ट्र से अकेले बिहार जा रही मां की आस्था, वाराणसी रेल प्रशासन की व्यवस्था को सराहा

महाराष्ट्र के वलसाड रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना रेलवे स्टेशन जा रही अनामिका राज ने बताया कि उनके पति वलसाड में नौकरी करते हैं और उनके बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन छठ का त्यौहार है, ऐसे में उन्हें इस त्यौहार को मनाने के लिए वापस उनके पैतृक स्थान लौटना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनके बच्चों की परीक्षा है, इसलिए बच्चों को पति के भरोसे छोड़कर वह बिहार लौट रही है। उन्होंने बताया कि छठी मैया में उनकी गहरी आस्था है और यही आस्था उन्हें महाराष्ट्र से खींचकर बिहार लेकर जा रही है। अनामिका ने बताया कि छठ पूजा केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि इमोशन है और यही इमोशन उन्हें इतनी दूर से खींच लाया है। अनामिका के मुताबिक, यह इमोशन ही है जो उन्हें बच्चे और पति को छोड़कर वापस बिहार खींच लाया है।