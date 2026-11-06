देश के एकलौते धन्वंतरि मंदिर में शुरू हुआ दर्शन, कुछ घंटे के लिए श्रद्धालुओं को मिलेगा मौका, जानें क्या है मान्यता

इस मंदिर की खास बात यह है कि यहां जड़ी बूटियों की पूजा की जाती है। यहां तक कि हिमालय से लाई गई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी यहां उपलब्ध है। इसके साथ ही फूल और पौधे भगवान धन्वंतरि को चढ़ाए जाते हैं और आरोग्य का प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। लोगों का मानना है कि सिर्फ दर्शन भर कर लेने से ही बीमारियों से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। जिस किसी के भी परिवार में लंबे समय से गंभीर बीमारी से कोई मरीज पीड़ित है, उसे यहां लाकर मन्नत मांगने से वह बीमारी से मुक्त हो जाता है।