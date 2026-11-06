वाराणसी में रोका गया बाहुबली अनंत सिंह का काफिला, हरसेवानंद स्कूल के पास यूपी पुलिस ने घेरा

इससे पहले बिहार के विधायक अनंत सिंह ने कहा कि हम (अपनी बेटी की शादी में) सभी को न्योता देंगे। राजनीति अलग बात है। हम तेजस्वी यादव समेत सभी को बुलाएंगे। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा।

बाहुबली विधायक ने आगे कहा कि विधानसभा के उस नोटिस के बारे में, जिसमें सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर शादी के बाद ही बात करूंगा। अभी मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर है। दिए गए समय को लेकर कोई दिक्कत नहीं है।