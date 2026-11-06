काशी का ऐसा मंदिर जहां भोलेनाथ भी होते हैं नतमस्तक, साल में केवल 5 दिन होता है दर्शन, भक्त पाते हैं खजाना

कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मां अन्नपूर्णा खुद से उठती हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता अन्नपूर्णा से यह वचन मांगा था कि काशी आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और मां अन्नपूर्णा ने भगवान भोलेनाथ को वचन दिया था कि वह यहां पहुंचने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरने का काम करेंगी। तभी से यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। शुक्रवार को धनतेरस है और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही मां अन्नपूर्णा का श्रृंगार भी किया गया है। आरती संपन्न होने के बाद सुबह 5 बजे से मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि, इस बार निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व से ही दर्शन शुरू हो चुका है।