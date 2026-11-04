‘सवाल ही पैदा नहीं होता’, राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी को डिबेट के चैलेंज पर बीजेपी नेता हार्दिक पटेल

हार्दिक पटेल ने कहा, "हम सब जानते हैं कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो देश में पेपर लीक होने का जो विषय था उसको स्वीकार किया था। एसआईआर की जो भूमिका अभी चल रही है, जिसमें वह लगातार बोल रहे हैं कि नाम काटे गए। सवाल इतना ही है कि कांग्रेस को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जिसके नाम कटे वो तो बोल नहीं रहे। व्यवस्था ये स्पष्ट है, गुजरात में भी एसआईआर लागू हुआ था। पूरे देश में एसआईआर का कार्य पद्धति हो गई। तो जो लोग घर पे नहीं होंगे जिसकी डेथ हुई होगी, उनका एसआईआर से नाम कटेगा ही। लेकिन मुझे यह व्यक्तिगत रूप से लगता है कि राहुल गांधी विशेष वर्ग को राजी करने के लिए उनको अपनी तरफ खींचने के लिए एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं और आने वाले दिनों में मतलब ये 2027 में पांच राज्यों में और गुजरात में चुनाव है तो देश में माहौल खराब करने का प्रयास है।"