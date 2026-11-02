‘बंगाल चुनाव में जहां सबसे अधिक वोटरों के नाम कटे, वहां सबसे ज्यादा सीट टीएमसी को मिली’, SIR पर संबित पात्रा की दो टूक

संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के सरकार में यह प्रक्रिया की गई थी तो उसे समय उसे सही क्यों माना गया और इस प्रक्रिया पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में यह दूसरी बार हो रहा है और इसमें बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है, यह चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है और यह मतदाता सूची को दुरुस्त करने का लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। फिर भी इस तरह से सवाल उठाए जाना कहीं ना कहीं विपक्षी मनसा को दर्शाता है। संबित पात्रा ने एसआईआर से जुड़े आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 3 करोड़ मतदाता अनुपस्थिति की श्रेणी में है। फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे यह आंकड़ा कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 6 करोड़ मतदाता स्थानांतरण की श्रेणी में है, ऐसे लोग फार्म 6 भरते हैं तो आंकड़ों में बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है।