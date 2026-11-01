जेडीयू की यूपी चुनाव में एंट्री: बीजेपी से सीट शेयरिंग पर होगी बात, जानें क्या बोले निशांत कुमार

निशांत कुमार ने वाराणसी पहुंचने के बाद बताया कि पार्टी के कई कार्यकर्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और कार्यकर्ता चाहते थे कि पार्टी की एक मीटिंग हो। इसी के तहत वह कार्यकर्ताओं से मिलने वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मूल रूप से जेडीयू बिहार में है, लेकिन संगठन देश के और भी राज्यों में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में उनका संगठन काफी मजबूत रहा है और इसी की देन है कि देश के कई राज्यों में एमएलए और मंत्री भी जदयू के रह चुके हैं। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, 2002 में मुझे लगता है दो सीट हमारी थी। वहीं, 2007 में एक सीट थी। तो इस बार भी हम चुनाव में उतरने का सोच रहे हैं और एनडीए के घटक के रूप में हम लड़ने की कोशिश करेंगे।"