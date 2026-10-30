अर्नब चक्रवात का असर: वाराणसी और आसपास के जिलों में 24 घंटे से बारिश, 8 डिग्री तक गिरा पारा

चक्रवात के कारण और मौसम विभाग के अलर्ट किए जाने के बाद गंगा घाट पर नाव के संचालन में सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने छोटी नाव के संचालक को फिलहाल बंद कर दिया है। वहीं, बड़ी नाव का संचालन भी मौसम की स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है। मांझी समाज के विनोद निषाद ने बताया कि हालांकि चक्रवात का प्रभाव अपेक्षा से वाराणसी में काम है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से नविको को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों और यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या फैसला लिया गया है कि जिला प्रशासन के अगले आदेश तक नाव का संचालन बंद रखा जाएगा। सभी नावों को घाट के किनारे सुरक्षित रूप से बांधकर रखा गया है।