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‘जो न डरे आज के जुल्मों से, वही जीत का इतिहास लिखेंगे’, अखिलेश यादव बोले, डटे रहें और जीत का प्रमाणपत्र लेकर ही उठें

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में मतगणना के दौरान कार्यकर्ताओं से जीत का प्रमाणपत्र मिलने तक डटे रहने की अपील की। उन्होंने साथियों के लिए भोजन, पानी और जरूरी सामान जुटाने, हौसला बनाए रखने और सतर्क रहने का संदेश दिया।
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वाराणसी

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Ankit Sai

Updated: 29 Oct 2026, 7:50 AM IST

UP News

सपा प्रमुख अखिलेश यादव (Photo-IANS)

मतगणना के बीच कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील की कि वे आज के जुल्मों के हालात से डरे बिना डटे रहें और जीत का प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वहां से उठें। अखिलेश यादव ने वाराणसी शहर के अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मतगणना केंद्र पर मौजूद अपने साथियों की मदद के लिए भोजन, पानी, छतरी और तौलिये आदि की व्यवस्था करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे हौसला बनाए रखने के लिए गीत गाते हुए जागते रहें। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि सवेरा अपना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर लिखी चेतावनी याद रखने की बात कही, 'नजर हटी, दुर्घटना घटी।

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29 Oct 2026, 7:50 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘जो न डरे आज के जुल्मों से, वही जीत का इतिहास लिखेंगे’, अखिलेश यादव बोले, डटे रहें और जीत का प्रमाणपत्र लेकर ही उठें

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