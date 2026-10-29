‘जो न डरे आज के जुल्मों से, वही जीत का इतिहास लिखेंगे’, अखिलेश यादव बोले, डटे रहें और जीत का प्रमाणपत्र लेकर ही उठें

मतगणना के बीच कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपील की कि वे आज के जुल्मों के हालात से डरे बिना डटे रहें और जीत का प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वहां से उठें। अखिलेश यादव ने वाराणसी शहर के अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मतगणना केंद्र पर मौजूद अपने साथियों की मदद के लिए भोजन, पानी, छतरी और तौलिये आदि की व्यवस्था करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वे हौसला बनाए रखने के लिए गीत गाते हुए जागते रहें। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि सवेरा अपना होगा। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर लिखी चेतावनी याद रखने की बात कही, 'नजर हटी, दुर्घटना घटी।