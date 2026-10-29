बीजेपी प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने हार स्वीकारी, सोशल मीडिया पर शेयर किया भावुक पोस्ट, सपा मना रही जश्न

केदारनाथ सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों एवं समर्थकों का हृदय से विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस चुनाव में पूर्ण निष्ठा, समर्पण और परिश्रम के साथ उनका साथ दिया। केदारनाथ ने कहा, "चुनाव में सफलता और असफलता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं, किंतु जनसेवा का संकल्प किसी परिणाम का मोहताज नहीं होता। मैं पूर्ववत आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा तथा स्नातक समाज के हितों, उनकी समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखूंगा। आप सभी का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद मेरे लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। पुनः आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता एवं सादर प्रणाम।"