सपा प्रत्याशी की बढ़त के बाद खेमे में जश्न, काशी में ढ़ोल-नगाड़ों पर थिरके सपाई, आशुतोष सिन्हा की जीत लगभग तय

MLC Election: उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। 6 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि चार सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में गई है। 11 में से केवल एक सीट बची है, जिस पर फैसला अभी तक नहीं हो सका है और वह सीट है वाराणसी खंड स्नातक की, जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नौ चक्र की गणना पूरी हो चुकी है और प्रथम वरीयता के बाद अब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती शुरू की जा चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो प्रथम वरीयता के मतों के नवे चक्र की मतगणना समाप्ति के बाद आशुतोष सिन्हा 16,984 वोट से आगे हैं।