वाराणसी में आग का गुब्बार, सिलिंडर ब्लास्ट की आशंका, दहशत में लोग

Varanasi News: वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के समीप एक दुकान में अवैध रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में विस्फोट होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक दुकान में अवैध रूप से सिलेंडर रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। इस दौरान ब्लास्ट हो गया। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि 2 किलोमीटर दूर से ही उसकी आवाज सुनी गई और आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंच गई है। फिलहाल किसी के हताहट होने की जानकारी सामने नहीं आई है।