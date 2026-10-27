वाराणसी खंड शिक्षक में सपा ने मारी बाजी! 5 हजार मतों से जीतने का दावा, मदरसों पर करेंगे काम

लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से शिक्षक समाज में रोष व्याप्त है और शिक्षक इससे रुष्ट हो चुके हैं। वर्तमान समय में शिक्षकों के आंख में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताया। लाल बिहारी यादव ने कहा है कि भले ही समाजवादी पार्टी के विपक्ष में स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आ रहे थे। इसके साथ ही डीआईओएस को भी धमकाने का कार्य किया गया, लेकिन उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला नतीजा सबके सामने है।