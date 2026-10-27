शहीदों की स्मृति में दशाश्वमेध घाट पर जले दिये, कारगिल विजय के बाद शुरू हुई परंपरा, शहीद परिवारों को मिलेगी सहायता राशि

काशी में हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता आया है। मंगलवार को इसका शुभारंभ गणपति वंदना और देशभक्ति गीतों के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने अमर बलिदानियों को नमन करते हुए आकाशदीप प्रज्ज्वलित किए। काशी में कार्तिक मास के दौरान पूर्वजों की स्मृति में आकाशदीप जलाने की प्राचीन परंपरा रही है। गंगा सेवा निधि ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इस परंपरा को देश के वीर सैनिकों और बलिदानियों की स्मृति से जोड़ने का संकल्प लिया था। संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा के मुताबिक, यह आयोजन आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद का पूर्ण संगम है। पूरे कार्तिक मास जलने वाले आकाशदीप देश की रक्षा में प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है।