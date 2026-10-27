शिक्षा निदेशालय में घुसे TGT-PGT अभ्यर्थी: प्रयागराज में 4 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी, जमकर हंगामा

Prayagraj TGT PGT Protest: प्रयागराज में टीजीटी-पीजीटी भर्ती के लिए धरने पर बैठे छात्रों ने मंगलवार दोपहर हंगामा कर दिया। करीब 3 बजे लगभग 200 छात्रों ने चार लेयर की बैरिकेडिंग तोड़कर शिक्षा निदेशालय में घुसपैठ की। उन्होंने विभागों में ताला लगाने की कोशिश की, कई कुर्सियां तोड़ीं और कॉरिडोर में नारेबाजी की। इसके बाद परिसर में ही धरना जारी रखा।

छात्र सोमवार से निदेशालय के बाहर धरने पर थे। उन्होंने पुरानी नियमावली बहाल करो और एक अवसर दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगों पर ठोस और लिखित फैसला नहीं आता, धरना नहीं हटेगा। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय के विभागों का अपर शिक्षा निदेशक का मेन गेट बंद कर दिया गया। छात्रों ने विभागों से अलग हटकर कैंपस में ही धरना प्रदर्शन कर रहे है। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया है।