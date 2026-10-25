स्वराज भवन पहुंचीं आराधना मिश्रा मोना, बोलीं- हर कांग्रेसी के लिए मंदिर के समान है यह स्थान; सामाजिक न्याय पर भी दिया जोर

स्वराज भवन पहुंचने पर मोना ने कहा कि यह वह स्थान है, जिसने आजादी के आंदोलन में कांग्रेस को सबसे अधिक संघर्ष के लिए जगह दी। उन्होंने कहा कि यह जगह हर कांग्रेसी के लिए मंदिर जैसी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमेशा पूरे विश्वास के साथ यहीं से अपनी शुरुआत की है।उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार आशीर्वाद लेने यहां आई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व ने उन्हें यह पद सौंपा है, उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगी।