यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित, 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी, uppbpb.gov.in पर देखें रिजल्ट

इस भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसके चलते प्रतियोगिता काफी कठिन रही। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कुल 28.86 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया था। भर्ती परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को छह पालियों में किया गया था। परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी जारी परिणाम में अपना चयन और संबंधित विवरण देख सकते हैं।