Nand Gopal Gupta Nandi Mother Death: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां विमला देवी का बुधवार को प्रयागराज के नाजरेथ हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 85 साल की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मां के निधन की खबर मिलते ही मंत्री नंदी लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे। मां का शव देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर मां को याद किया।