कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का निधन (X Photo Shivani Sahu)
Nand Gopal Gupta Nandi Mother Death: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां विमला देवी का बुधवार को प्रयागराज के नाजरेथ हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 85 साल की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मां के निधन की खबर मिलते ही मंत्री नंदी लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे। मां का शव देखकर वह अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर मां को याद किया।
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मां के निधन की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज मां की छाया सिर से दूर हो गई। पिता जी के जाने के बाद मां ने ही परिवार को संभाला था। उनका प्यार और आशीर्वाद हर कठिनाई से लड़ने का संबल था। उनकी मौजूदगी ईश्वर की मौजूदगी जैसी थी।
मंत्री की इस पोस्ट में मां के प्रति उनका लगाव साफ दिखाई दिया। पिता के निधन के बाद मां ने परिवार को संभाला था। नंदी ने मां के प्यार और आशीर्वाद को मुश्किल समय में अपनी ताकत बताया।
मंत्री नंदी के मीडिया प्रभारी बालाजी के मुताबिक, विमला देवी उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं। उन्हें मुख्य रूप से सांस लेने में दिक्कत थी। इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से प्रयागराज के नाजरेथ हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था।
बीते एक साल के दौरान भी उनकी तबीयत कई बार बिगड़ी थी। इस दौरान उन्हें दो से तीन बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बुधवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उस समय मंत्री नंदी लखनऊ में थे। सूचना मिलने के बाद वह प्रयागराज पहुंचे।
नंद गोपाल गुप्ता नंदी का जन्म 23 अप्रैल 1974 को प्रयागराज के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। राजनीति में आने से पहले वह कारोबारी के रूप में भी पहचान बना चुके थे। उन्होंने 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद मायावती सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया।
साल 2014 में नंदी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर वह विधायक बने।
नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली। उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की मेयर रह चुकी हैं।
नंदी पर 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज में रिमोट बम से जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद से वह हर साल 12 जुलाई को अपना 'पुनर्प्राप्त जन्मदिवस' मनाते हैं।
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