‘मम्मी, पापा घर कब आएंगे?’: महीनों से पाकिस्तान में फंसे नाविक के मासूम बच्चे की यह पुकार झकझोर देगी दिल

विनीत किशोर मिश्रा फरवरी 25 को ईरान के बंदर अब्बास एंकरेज से जहाज में शामिल हुए थे। जहाज 17 अप्रैल को कराची पोर्ट पहुंचा और लगभग 29 अप्रैल से कोर्ट अरेस्ट में है। जहाज पर छह भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। उनके रोजगार अनुबंध कई महीने पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन वे जहाज नहीं छोड़ पा रहे। पासपोर्ट और सीमैन बुक अधिकारियों या एजेंट के पास होने के कारण वे स्वतंत्र रूप से निकलने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते।