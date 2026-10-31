राष्ट्रीय एकता दिवस: प्रयागराज में ‘रन फॉर यूनिटी’ मैराथन में बवाल, कुर्सियां तोड़ीं, सर्टिफिकेट के लिए मची छीना-झपटी

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर शनिवार को नैनी में भाजपा यमुनापार की ओर से मैराथन कराई गई थी। आयोजन राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत हुआ। इसमें करीब 5 से 6 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम अरैल घाट स्थित सच्चा बाबा आश्रम के सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर खत्म होना था। मैराथन का प्रबंधन पूर्व राज्य मंत्री और बारा के पूर्व विधायक रामसेवक पटेल के बेटे तथा भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉ. देवी सिंह पटेल देख रहे थे। दौड़ अभिनंदन गेस्ट हाउस, मेवालाल की बगिया से शुरू होकर सच्चा बाबा आश्रम तक होनी थी। आयोजकों ने पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभागी के लिए 11 हजार और दूसरे स्थान पर रहने वाले के लिए 7 हजार रुपये का इनाम तय किया था।