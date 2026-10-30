30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रयागराज

प्रयागराज: नीले ड्रम में 5 करोड़ कैश के बाद अब घर में मिले 4 बंद बक्से, रडार से हो रही जमीन की तलाशी; जानिए पूरा मामला

Prayagraj Currency Seizure: प्रयागराज के बरईपुर गांव में जमीन में दबाकर रखे गए 5 करोड़ कैश मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब घर से ताले लगे 4 बक्से भी मिले हैं। जानिए क्या है पूरा मामला...
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

प्रयागराज

image

Mohsina Bano

Updated: 30 Oct 2026, 3:45 PM IST

patrika Breaking news

patrika Breaking news

Prayagraj Cash Recovery in Blue Drums Update: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन में गाड़कर रखी गई करोड़ों रुपये की नकदी मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है। नीले ड्रमों में दबाकर रखे गए 5 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी की जांच के लिए आयकर विभाग, बैंक अधिकारियों और पुलिस की तीन टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस घर की जमीन की खुदाई करा रही है और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के अंदर रुपये की तलाश की जा रही है। इस दौरान टीम को घर के अंदर से 4 ताले लगे हुए बक्से भी मिले हैं।

खबर अपडेट की जा रही है...

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 3:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / प्रयागराज: नीले ड्रम में 5 करोड़ कैश के बाद अब घर में मिले 4 बंद बक्से, रडार से हो रही जमीन की तलाशी; जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शिक्षा निदेशालय में घुसे TGT-PGT अभ्यर्थी: प्रयागराज में 4 लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी, जमकर हंगामा

Prayagraj Students Protest
प्रयागराज

स्वराज भवन पहुंचीं आराधना मिश्रा मोना, बोलीं- हर कांग्रेसी के लिए मंदिर के समान है यह स्थान; सामाजिक न्याय पर भी दिया जोर

Congress leader Aradhana Mishra (PhotoANI)
प्रयागराज

‘2027 के चुनाव में सपा हो जाएगी चारों खाने चित्त’, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा- भाजपा 2047 तक सत्ता में रहेगी

Keshav Prasad Maurya
प्रयागराज

माफिया अतीक के गढ़ कसारी-मसारी का बदला नाम: सीएम योगी ने किया ‘श्रीकृष्ण पुरी’ करने का ऐलान

cm yogi adityanath
प्रयागराज

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित, 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों की सूची जारी, uppbpb.gov.in पर देखें रिजल्ट

UP Police Constable Final result 2026, UP Police, UP Police Merit List PDF, UPPRPB Result, UP Police Cut Off Marks
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.