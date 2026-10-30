प्रयागराज: नीले ड्रम में 5 करोड़ कैश के बाद अब घर में मिले 4 बंद बक्से, रडार से हो रही जमीन की तलाशी; जानिए पूरा मामला

Prayagraj Cash Recovery in Blue Drums Update: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जमीन में गाड़कर रखी गई करोड़ों रुपये की नकदी मिलने के मामले में जांच तेज हो गई है। नीले ड्रमों में दबाकर रखे गए 5 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी की जांच के लिए आयकर विभाग, बैंक अधिकारियों और पुलिस की तीन टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस घर की जमीन की खुदाई करा रही है और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की मदद से जमीन के अंदर रुपये की तलाश की जा रही है। इस दौरान टीम को घर के अंदर से 4 ताले लगे हुए बक्से भी मिले हैं।