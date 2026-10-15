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माफिया अतीक के गढ़ कसारी-मसारी का बदला नाम: सीएम योगी ने किया ‘श्रीकृष्ण पुरी’ करने का ऐलान

Kasari Masari renamed: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माफिया अतीक अहमद के पुराने अवैध कब्जे वाले इलाके कसारी-मसारी का नाम बदलकर 'श्रीकृष्ण पुरी' करने का बड़ा ऐलान किया है।
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प्रयागराज

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Shaitan Prajapat

Oct 15, 2026

cm yogi adityanath

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फोटो-IANS

Kasari Masari Renamed: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माफिया अतीक अहमद के पुराने अवैध कब्जे वाले इलाके कसारी-मसारी का नाम बदलकर 'श्रीकृष्ण पुरी' करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कसारी-मसारी नाम कसाइयों वाला लगता था। इस दौरान सीएम ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की आवासीय परियोजना के तहत 14 मंजिला इमारत और 602 फ्लैट्स का भूमिपूजन भी किया, जो माफिया के चंगुल से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं।

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Updated on:

15 Oct 2026 05:10 pm

Published on:

15 Oct 2026 05:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / माफिया अतीक के गढ़ कसारी-मसारी का बदला नाम: सीएम योगी ने किया ‘श्रीकृष्ण पुरी’ करने का ऐलान

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