माफिया अतीक के गढ़ कसारी-मसारी का बदला नाम: सीएम योगी ने किया ‘श्रीकृष्ण पुरी’ करने का ऐलान

Kasari Masari Renamed: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज दौरे के दौरान माफिया अतीक अहमद के पुराने अवैध कब्जे वाले इलाके कसारी-मसारी का नाम बदलकर 'श्रीकृष्ण पुरी' करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कसारी-मसारी नाम कसाइयों वाला लगता था। इस दौरान सीएम ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) की आवासीय परियोजना के तहत 14 मंजिला इमारत और 602 फ्लैट्स का भूमिपूजन भी किया, जो माफिया के चंगुल से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं।