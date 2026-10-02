174 जानें बचाने वाले हीरो कैप्टन स्मित मच्छर के लिए प्रयागराज में गंगा आरती, जल्द  स्वास्थ्य की कामना

दशाश्वमेध घाट पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं और पुरुष हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर एकत्र हुए। इस दौरान बाबा भोलेनाथ का गेंदे के फूलों की मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं और महिलाओं ने बारी-बारी से शिवलिंग पर जल अर्पित किया और हाथों में दीप लेकर मां गंगा और भगवान शिव की आरती उतारी। सभी ने एक स्वर में कैप्टन स्मित के अदम्य साहस की सराहना करते हुए उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।