पितृ पक्ष 2026: प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर तर्पण-पिंडदान के लिए जुटे श्रद्धालु, जानें पूरी तारीखें

पितृ पक्ष 26 शनिवार से शुरू होकर 10 अक्तूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन समाप्त होगा। इसी दिन पितृ विसर्जन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पितरों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख-समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व माना जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष की शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है, लेकिन श्राद्ध का पावन कार्य एक दिन पहले भाद्रपद पूर्णिमा से ही शुरू हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा तिथि नहीं होती, इसलिए दिवंगत पूर्वजों का पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितंबर को ही संपन्न किया जाएगा। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा तिथि नहीं होती, इसलिए दिवंगत पूर्वजों का पूर्णिमा श्राद्ध 26 सितंबर को ही संपन्न किया जाएगा।