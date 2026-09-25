‘ये ट्रेड फेयर उत्तर प्रदेश के विकास में मील पत्थर साबित हो रहा है’, UPITS 2026 के शुभारंभ पर बोले मंत्री दया शंकर सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह ने ट्रेड शो के शुभारंभ के मौके पर कहा कि यह आयोजन अपने चौथे वर्ष में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले संस्करण में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे, जबकि इससे पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी कार्यक्रम का हिस्सा रह चुके हैं। दया शंकर सिंह के मुताबिक, ट्रेड शो के जरिए प्रदेश के हर जिले की खासियत को दुनिया के सामने रखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहां से निर्यात बढ़ रहा है और यह आयोजन उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 'ये ट्रेड फेयर उत्तर प्रदेश के विकास में मील पत्थर साबित हो रहा है।'