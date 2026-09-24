Bus Fire Accident: ‘मुझे नहीं पता मेरा पति कहां है…’,ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड में बची महिला ने बताई खौफनाक कहानी

Greater Noida Bus Fire Accident: नई दिल्ली। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में स्लीपर बस आग का गोला बन गई। हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20-25 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मामले में बस के चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आग बस के इंजन से शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे से बची एक महिला ने बताया कि वह सास के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने महोबा जा रही थी, लेकिन आग लगने के बाद से उसे अपने पति का कुछ पता नहीं है। महिला ने बताया कि मैं महोबा जा रही थी, क्योंकि मेरी सास का निधन हो गया था। मेरे पति भी मेरे साथ थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहां हैं। हादसे के बाद महिला का परिवार अपने पति की तलाश में परेशान है।