SIR पर जम्मू-कश्मीर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सवाल, बोले- क्या इसे विदेशियों के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए?

सुनील शर्मा ने कहा कि जब देश के भीतर मतदाता सूचियों को सही करने की बात आती है, तो इस पर सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक SIR का सवाल है, यह भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इसे विदेशियों के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए?

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि ऐसे कई सबूत सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि बड़ी संख्या में बाहरी लोगों के नाम यहां की मतदाता सूची में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हो सकती है। ऐसे में यदि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इन अवैध या गलत नामों को हटाने की दिशा में काम कर रहा है, तो इस प्रक्रिया से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।