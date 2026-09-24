IIT बॉम्बे के मृत छात्र के माता-पिता से राहुल गांधी ने की बात, न्याय की लड़ाई में हरसंभव मदद का दिया भरोसा

बताया गया कि जब राहुल गांधी ने वीडियो कॉल किया, उस समय साहिल के माता-पिता महाराष्ट्र के वाशिम जिले से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने उनसे कहा कि वह इस मुश्किल समय में उनके साथ हैं और न्याय की लड़ाई में हरसंभव मदद करेंगे। इस दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख शिवराज मोरे भी साहिल के माता-पिता के साथ मौजूद थे।