IIT छात्र मौत मामला: साहिल वाकोडे के माता-पिता का आरोप, जबरन मुंबई से 555 km दूर ले जाया गया, आज करेंगे अनशन

Sahil Wakode Case IIT Powai: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में एक सनसनीखेज मोड़ आ गया है। बुधवार सुबह आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस परिसर में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने जा रहे साहिल के माता-पिता को शहर से दूर ले जाने का आरोप लगा है। साहिल के माता-पिता का दावा है कि तड़के उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ एक निजी कार से मुंबई से बाहर ले जाया गया और करीब 555 किमी दूर वाशिम जिले के करंजा लाड इलाके में छोड़ दिया गया।